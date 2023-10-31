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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السفير الروسي لـ"القاهرة الإخبارية": أمريكا تدعم محاولات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين

غيورغي بوريسينكو
غيورغي بوريسينكو السفير الروسي لدى القاهرة
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قال غيورغي بوريسينكو السفير الروسي لدى القاهرة، إن بلاده تؤمن بحق الفلسطينيين في البقاء بأوطانهم، موضحًا: "نعارض سياسة الاستيطان الإسرائيلي وطالبنا الإسرائيليين التوصل إلى حل سلمي يقوم على دولة فلسطينية مستقلة يحكمها الفلسطينيون  بأنفسهم دون احتلال من جانب إسرائيل".

وأضاف السفير الروسي بالقاهرة خلال حواره مع الإعلامية داليا عبدالرحيم، في لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية": "محاولات إسرائيل لتهجير فلسطين من أراضيهم تجد تشجيعا من الولايات المتحدة حيث يؤمنون بأنهم يمكنهم فعل ما يحلو لهم، هذا نِتاج السياسة الأمريكية".

وتابع : "يمكننا العودة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي التي طالبت بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقد كانت هناك مبادرة السلام العربية والتي تعد حجر زاوية في حل الأزمة الحالية وإذا ما قامت دول محبة للسلام بجهودها يمكن إيجاد حل لهذه الأزمة، ولكن الدول الغربية تساند إسرائيل في موقف منحاز".

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