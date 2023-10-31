ads
الأربعاء 01 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السفير الروسي لـ"القاهرة الإخبارية": ناقشنا مع حماس إنهاء أزمة تبادل الأسرى

غيورغي بوريسينكو
غيورغي بوريسينكو السفير الروسي لدى القاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال جيورجي بوريسينكو، السفير الروسي في القاهرة، إن روسيا تعارض أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التي عاش عليها آلاف السنوات.

وتابع السفير الروسي، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، على فضائية "القاهرة الاخبارية"، أن روسيا على اتصال بحركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية، وفي نفس الوقت لدينا علاقات جيدة بإسرائيل، مشيرًا إلى أن روسيا ناقشت مع وفد حماس الذي زار روسيا كيفية إنهاء هذه الأزمة وتبادل الأسرى بين الجانبين.

ولفت إلى أن العلاقات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس عبد الفتاح السيسي قوية، مشيرًا إلى أن هناك مناقشات حدثت بين الزعيمين حول الأزمة الفلسطينية، وهناك تواصل من أجل تنسيق المواقف تجاه القضية الفلسطينية، ونشارك مصر نفس الموقف تجاه القضية الفلسطينية.

غيورغي بوريسينكو الشعب الفلسطيني