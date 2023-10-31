السفير الروسي لـ"القاهرة الإخبارية": ناقشنا مع حماس إنهاء أزمة تبادل الأسرى

قال جيورجي بوريسينكو، السفير الروسي في القاهرة، إن روسيا تعارض أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التي عاش عليها آلاف السنوات.

وتابع السفير الروسي، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، على فضائية "القاهرة الاخبارية"، أن روسيا على اتصال بحركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية، وفي نفس الوقت لدينا علاقات جيدة بإسرائيل، مشيرًا إلى أن روسيا ناقشت مع وفد حماس الذي زار روسيا كيفية إنهاء هذه الأزمة وتبادل الأسرى بين الجانبين.

ولفت إلى أن العلاقات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس عبد الفتاح السيسي قوية، مشيرًا إلى أن هناك مناقشات حدثت بين الزعيمين حول الأزمة الفلسطينية، وهناك تواصل من أجل تنسيق المواقف تجاه القضية الفلسطينية، ونشارك مصر نفس الموقف تجاه القضية الفلسطينية.