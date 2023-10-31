كأس خادم الحرمين.. بنزيما وحمدالله يقودان اتحاد جدة لعبور الفيحاء

فاز فريق اتحاد جدة على نظيره الفيحاء بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في إطار منافسات الدور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ونجح الاتحاد في العبور إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك من بوابة الفيحاء، وذلك بعد إقصاء نفس الفريق في البطولة ذاتها للمرة الثانية على التوالي بعد الموسم الماضي.

وكان الشوط الأول، انتهى بتقدم العميد بهدف المغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة الخامسة منذ بداية اللقاء من صناعة البرازيلي رومارينيو.

وفي الشوط الثاني، عاد حمدالله مجددًا لزيارة شباك الفيحاء في الدقيقة 87، قبل أن يختتم المخضرم الفرنسي كريم بنزيما الثلاثية في الدقيقة 90+4 من تسديدة قوية.

وكان تشكيل اتحاد جدة للمباراة، على النحو التالي.

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: حسن كادش، مدالله العليان، لويز فيليبي، زكريا هوساوي

خط الوسط: نجولو كانتي، سلطان الفرحان، فيصل الغامدي

خط الهجوم: عبد الرزاق حمدالله، كريم بنزيما، رومارينيو.