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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ماذا قال خالد بيبو للاعبي الأهلي قبل مواجهة صن داونز؟

خالد بيبو
خالد بيبو
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طلب خالد بيبو مدير الكرة بالفريق الاول لكرة القدم بنادي الأهلي من لاعبي الفريق ضرورة التركيز في مباراة صن داونز، من أجل الوصول إلى المباراة النهائية بدوري السوبر الافريقي. 


بيبو شدد على اللاعبين ضرورة القتال من أجل الفوز ببطولة دوري السوبر الأفريقي، ليكون المارد الأحمر أول الحاصلين على لقبها، والفوز بالجائزة المالية الكبيرة التي يحتاج النادي الأهلي في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.


ويخوض في الثامنة مساء غد الأربعاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مباراة صعبة وقوية أمام فريق صن داونز بطل جنوب أفريقيا في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي، وهي المباراة التي ينتظرها عشاق المارد الأحمر من المحيط إلى الخليج، بسبب قوة المنافس، بالإضافة إلى حساسية تلك اللقاءات في الفترات الماضية، فكم من مرة أقصى الأهلي الفريق الجنوب أفريقي من دوري أبطال أفريقيا، وخسر المارد الأحمر بالخمسة مرتين أمام صن داونز، لذا فالمباراة تحظى باهتمام كبير. 

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