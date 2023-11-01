كولر للاعبي الأهلي: لا تستعجلوا التسجيل في صن داونز

عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين في فندق الإقامة قبل مواجهة صن داونز، شرح خلالها التعليمات الهامة حول هذه المباراة وتحليل فريق صن داونز عندما يلعب خارج أرضه.



وشرح المدير الفني لكل لاعب دوره في المباراة، وطلب من الكل التركيز وعدم فقدان الكرة أو الاستعجال في إنهاء الهجمات، وكانت أهم كلماته عدم استقبال هدف في هذه المباراة، مع محاولة تسجيل الهدف الأول بشكل مبكر، وإن تأخر الهدف فلا داعي للقلق، فإن هدف واحد في شباك صن داونز بالقاهرة سوف يضمن للأحمر التعادل ثم لعب ركلات الترجيح من نقطة الجزاء وهذه فرصة ثانية للتأهل.



ويخوض في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مباراة صعبة وقوية أمام فريق صن داونز بطل جنوب أفريقيا في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي، وهي المباراة التي ينتظرها عشاق المارد الأحمر من المحيط إلى الخليج، بسبب قوة المنافس، بالإضافة إلى حساسية تلك اللقاءات في الفترات الماضية، فكم من مرة أقصى الأهلي الفريق الجنوب أفريقي من دوري أبطال أفريقيا، وخسر المارد الأحمر بالخمسة مرتين أمام صن داونز، لذا فالمباراة تحظى باهتمام كبير.