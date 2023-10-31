ننشر تشكيل مجلس اتحاد المهن الطبية فى الدقهلية

عقد مجلس اتحاد المهن الطبية بمحافظة الدقهلية اليوم، اجتماعا لأعضاء المجلس بمقر نقابة الصيادلة بمدينة طلخا برئاسة الدكتور علي توفيق رئيس الاتحاد ونقيب أطباء الدقهلية لتشكيل مجلس الاتحاد وأعضاء هيئة المكتب.

وتقرر تشكيل المجلس والذي يضم نقيب أطباء الدقهلية،ونقيب أطباء الأسنان، ونقيب الصيادلة ،ونقيب الأطباء البيطريين، على النحو التالي :

- الدكتور حاتم الجندي - النائب الأول لرئاسة اتحاد المهن الطبية بالدقهلية ونقيب أطباء الأسنان بالدقهلية

- الدكتور سعيد شمعه - النائب الثاني لرئاسة اتحاد المهن الطبية بالدقهلية ونقيب صيادلة الدقهلية

- الدكتور محمد جبر- النائب الثالث لرئاسة اتحاد المهن الطبية بالدقهلية ونقيب الأطباء البيطريين بالدقهلية

- الدكتور محمد مصباح- أمينا عاما لاتحاد المهن الطبية بالدقهلية وأمين صندوق نقابة الأطباء البيطريين بالدقهلية

- منى راشد - أمينا لصندوق لاتحاد المهن الطبية بالدقهلية وأمين صندوق نقابة صيادلة الدقهلية

- الدكتور أحمد عصام - أمين عاما مساعدا لاتحاد المهن الطبية بالدقهلية وأمين عام نقابة الأطباء بالدقهلية

- الدكتور حسام رفعت - أمين صندوق مساعدا لاتحاد المهن الطبية بالدقهلية وأمين عام نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية

- الدكتور منال فريد - عضو مجلس اتحاد المهن الطبية بالدقهلية وأمين عام نقابة صيادلة الدقهلية

- الدكتورة عبير عبد القادر -عضو مجلس اتحاد المهن الطبية بالدقهلية أمين صندوق نقابة الأطباء بالدقهلية

- الدكتور محمد القلا - عضو مجلس اتحاد المهن الطبية بالدقهلية وأمين عام مساعد بنقابة أطباء أسنان الدقهلية

- الدكتور أحمد شوقي - عضو مجلس اتحاد المهن الطبية بالدقهلية وأمين عام نقابة الأطباء البيطريين بالدقهلية