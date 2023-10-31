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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية بالقاهرة

ضبط شخص بالقاهرة
ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية
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 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بالقاهرة) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية ، وقيامه بتزوير شهادات دراسية بإسمه منسوبة للعديد من الجامعات والكليات تفيد حصوله على درجة البكالوريوس فى مجال الهندسة على خلاف الحقيقة.


عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه .. وبحوزته (عدد من الشهادات بإسم المتهم منسوب صدورها لإحدى الجامعات والمعاهد – 2 جهاز حاسب آلى " لاب توب" – طابعة – وحدة تخزين بيانات هارد ديسك – وحدة ذاكرة فلاش ميمورى– هاتف محمول) بفحص الأجهزة والهواتف المضبوطة تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.
  بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

بتزوير المحررات الرسمية تقليد الأختام الحكومية بالقاهرة جرائم الأموال العامة
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