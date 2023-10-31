الغرفة التجارية بالإسكندرية تعلن آخر ميعاد لتسديد الاشتراك السنوي وغرامة 25% للمتخلفين

أعلنت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية في بيان لها اليوم، عن آخر موعد لسداد اشتراك المنتسبين إلى الغرفة لعام 2023/2024، حيث يتم تطبيق غرامة مالية للأشخاص المتأخرين عن موعد السداد والتي قد تصل إلى ربع قيمة الاشتراك السنوي.

وبحسب ما جاء في البيان كشفت الغرفة التجارية بالإسكندرية، عن من لهم الحق في الانتساب إليها، وهم من التجار والصناع، ومؤدي الخدمات المقيدين بالسجل التجاري، حيث يتم سداد اشتراك الغرفة عن عام 2023، والسنوات السابقة في موعد المتفق عليه وهو 30 نوفمبر المقبل.

وأضافت الغرفة التجارية، أن ذلك الميعاد حتى يتفادى المشتركين سداد التعويض وقدره 25%، من قيمة الاشتراك السنوي، وذلك طبقًا للمادة 25 من قانون الغرفة التجارية رقم 189 لسنة 1951 المعدلة بعض أحكامه بالقانون رقم 6 لسنة 2002.