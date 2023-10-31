رئيس الوزراء: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: "حريصون منذ اليوم الأول في مصر على دعم الأشقاء الفلسطينيين، ومصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية لا على حسابها ولا على حساب أطراف أخرى، وحريصون على دعوة العالم مرة أخرى للحل الشامل والعادل الذي يضمن الاستقرار وعدم تكرار الأزمة الإنسانية، وحل الدولتين هو الحل لضمان استقرار المنطقة".

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، من أمام معبر رفح: "أن مصر منذ اليوم الأول وهي التي تحملت عبء القضية الفلسطينية على مدار عقود وعقود منذ سنة 1948 ونحن لا نباهي بهذا الأمر، ولكنه أمر واقع، ولكننا نتحمل الدفاع عن القضية الفلسطينية من قبل 1948 ".

وتابع: "مصر أسهمت بأغلى أرواح عشرات الآلاف من شبابها استشهدوا على هذه الأرض للدفاع عن القضية الفلسطينية، وكنا داعمين في كافة المعتركات الدبلوماسية للقضية الفلسطينية، وعلى البعد الاقتصادي أيضًا".