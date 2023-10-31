"10 قرارات".. ننشر أبرز ما تضمنه اجتماع مجلس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر

عقد الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الدوري لمجلس الجامعة بحضور أعضاء المجلس، والذي تم خلاله مناقشة عدد من الموضوع والموافقة على ثلاثة برتوكولات تعاون مشترك مع عدد من الجهات.

1 - استهل المجلس جلسته، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة والنظر فيما استجد من موضوعات.

2 - وافق المجلس، على عدة قرارات جاء أبرزها؛ إنشاء برنامجين دراسيين بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة وهما، "برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وبرنامج تكنولوجيا البناء والتشييد".

3 - كما وافق على اعتماد نتائج امتحانات الدور الثاني بكليات الجامعة، للعام الجامعي 2022/ 2023.

4 - وافق المجلس على اعتماد لائحة الساعات المعتمدة بكليات الجامعة، ( كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية – كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة).

5 - وافق على اعتماد لائحة مركز رعاية الموهوبين والنوابغ بجامعة طيبة التكنولوجية.

6 - اعتماد الخطة التدريبية للعام الجامعي 2023 /2024 الخاصة بمركز التدريب بالجامعة.

7 - وافق المجلس على مقترح توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشترك مع الجامعة.

8 – الموافقة على مقترح توقيع بروتوكول تعاون مع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء (قطاع التدريب)، بما يخدم برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة المزمع إنشاءه بالجامعة.

9 - الموافقة على مقترح توقيع بروتوكول تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالتعاون مع السفارة الهولندية، ووزارة التجارة والصناعة، كشريك صناعي، لتدريب الطلاب في برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، المزمع إنشاءه بالجامعة.

10 - الموافقة على مقترح توقيع بروتوكول تعاون مع كلية الهندسة جامعة جنوب الوادي، للمساهمة في تدريب الطلاب في برنامج تكنولوجيا البناء والتشييد المزمع إنشاءه بالجامعة.

الاجتماع (1)

الاجتماع (4)

الاجتماع (3)