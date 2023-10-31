بنك البركة يواصل دعمه للسيدات من خلال مبادرة «البركة فيكي»

يشارك بنك البركة في فعاليات شهر التوعية بسرطان الثدي، والتي تتم في أكتوبر من كل عام، ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص البنك على رفع الوعي المجتمعي بالكشف المبكر والوقاية من مرض سرطان الثدي وخلق قيم المشاركة في المجتمع المصري، وتأتي هذه المشاركة الفعالة في التنمية المجتمعية وتوفير الدعم لمحاربات سرطان الثدي، ودعم وتمكين المرأة المصرية على جميع المستويات.

وفي إطار مبادرة البركة فيكي التي أطلقها بنك البركة في بداية العام الحالي ولإيمانه بأهمية دور المرأة المصرية والتي تعتبر محور أساسي في المجتمع. واستكمالا لدعمه المستمر لمؤسسة بهية،

في اليوم العالمي للتوعية ضد مرض سرطان الثدي قام البنك بإنارة المقر الرئيسي له باللون الوردي وهو اللون الرسمي لحملة التوعية بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات التي قام بها البنك والموظفات خلال شهر أكتوبر ومنها: تنظيم زيارة لمستشفى بهية بهدف تقديم الدعم المعنوي لمحاربات السرطان، وإجراء كشف مبكر للموظفات ممن تفوق أعمارهن الـ40 عاماً، وكذلك تنظيم جلسة توعية لهن

كما وقع بنك البركة بروتوكول تعاون مع مؤسسة بهية خلال مؤتمر التوعوي وقام بتوقيع البروتوكول مصطفى العروسي نائب الرئيس التنفيذي لبنك البركة وتامر شوقي رئيس مجلس الأمناء بحضور أعضاء من مجلس إدارة المؤسسة وفريق من إدارة التسويق والاتصال المؤسسي حيث سيقوم البنك بالتكفل بـ100 جلسة كيماوي، إدراكاً من بنك البركة لحجم التأثير الإيجابي الذي تصنعه مؤسسة بهية على حياة المحاربات.