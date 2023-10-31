ارتفاع أسعار الذهب في مصر مسجلا 2580 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب في مصر ولكن وسط تحركات هادئة وذلك في ظل تراجع سعر الأونصة عالمياً يوم أمس واستقرارها اليوم تحت المستوى 2000 دولار للأونصة في انتظار قرار البنك الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع.

وافتتح الذهب عيار 21 تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 2580 جنيه للجرام قبل أن يرتفع بمقدار 10 جنيهات ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2590 جنيه للجرام، يأتي هذا بعد ارتفاع يوم أمس بمقدار 15 جنيه ليغلق عند المستوى 2575 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 2560 جنيه للجرام.

وأكد التحليل الفني لجولد بيليون اليوم ، منذ بداية الأسبوع تشهد أسعار الذهب تحركات هادئة ضمن نطاقات محددة تحت المستوى الرئيسي 2600 جنيه للجرام، وذلك بعد التحركات الحادة التي شهدها سوق الذهب خلال الأسبوع الماضي بسبب التغيرات الكبيرة في سعر صرف الدولار في السوق الموازية والذي يتم تسعير الذهب المحلي من خلاله.

أما عن سوق الدولار الموازي فيشهد حالياً حالة من الارتباك بعد أخبار عن اجتماع غير معلن بين البنك المركزي المصري ورؤساء البنوك نتج عنه قرار فتح حد السحب لبطاقات الائتمان وهو القرار الذي عمل على تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازي الأمر الذي انعكس على سعر الذهب المحلي الذي يشهد استقرار وتحركات معتدلة منذ بداية الأسبوع.

وفي سياق منفصل، انخفض عجز الميزان التجاري في مصر بنسبة 26.4% خلال التسعة أشهر الأولى من العام ليصل إلى 27.4 مليار دولار بسبب انخفاض الواردات بعد تراجع المعروض من العملة الصعبة.

وخلال نفس الفترة انخفضت واردات مصر السلعية بنسبة 17% إلى 53.6 مليار دولار كما انخفضت الصادرات بنسبة 3% إلى 26.2 مليار دولار بسبب نقص مستلزمات الإنتاج والمواد الخام بسبب عدم توافر الدولار.

وعن أخبار تعدين الذهب فقد تقدمت 10 شركات بعروض للمزايدة العالمية التي تديرها شركة شلاتين للثروة المعدنية بخصوص التنقيب عن الذهب، حيث تقدمت 3 شركات مصرية و 7 شركات أجنبية منذ أن تم طرح المزايدة في ابريل الماضي وتأجيل غلق باب التقديم حتى 9 نوفمبر القادم.

هذا وقد انتجت شركة شلاتين 700 كيلو من الذهب منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي وقامت بمعالجة 550 كيلو ذهب بدرجة نقاء 9999 ليتم تسليمها إلى البنك المركزي.



توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

تشهد أسعار الذهب تذبذب في نطاقات ضيقة خلال تداولات اليوم الثلاثاء حول المستوى 2000 دولار للأونصة، وذلك مع انتظار الأسواق لصدور عدد من البيانات الهامة هذا الأسبوع عن الاقتصاد الأمريكي بالإضافة إلى اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي.

لا يزال يمثل المستوى 1990 دولار للأونصة دعم مؤقت لأسعار الذهب و كسره يدفع السعر إلى منطقة 1975 – 1980 دولار للأونصة ومن بعدها مستويات 1950 دولار للأونصة.

ويظل التوجه الرئيسي لسعر الأونصة هو الارتفاع وقد يجد الدعم الكافي هذا الأسبوع للعودة إلى التداول فوق المستوى 2000 دولار للأونصة ومع اختراق المستوى 2010 يستهدف مستويات 2020 و2050 دولار للأونصة حتى الوصول لأعلى قمة تم تسجيلها في مايو الماضي عند 2080 دولار للأونصة.

أما عن السعر في مصر:

التداولات مستمرة تحت المستوى 2600 جنيه للجرام وتتميز باعتدال في تحركاتها منذ بداية الأسبوع، قد نشهد تحركات قوية للذهب بعد اجتماع البنك الفيدرالي يوم غد الأربعاء وهو ما قد يؤثر على تحركات السعر المحلي.

اختراق المستوى 2600 جنيه للجرام يعيد الذهب إلى إعادة اختبار المستوى 2650 وفي حالة اختراقه يستهدف 2700 جنيه للجرام، بينما كسر المستوى 2500 يعيد السعر إلى المستوى 2450 ومن بعده المستوى 2400 جنيه للجرام.