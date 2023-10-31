الأسطورة الألمانية يعترض على تتويج ميسي بالكرة الذهبية

يبدو أن أصداء تتويج الارجنتينى ليونيل ميسى بالكرة الذهبية 2023 فى حفل مجلة " فرانس فوتبول" خرجت بالسلب بعدما انتقد لوثار ماتيوس، أسطورة ألمانيا وبايرن ميونخ، تتويج البرغوث.

وتوج البرغوث الارجنتينى ليونيل ميسى صاحب الـ36 عاما الجائزة للمرة الثامنة في مسيرته، رغم أنه يلعب خارج قارة أوروبا منذ نهاية الموسم الماضي، وهي سابقة تاريخية لم تحدث من قبل.

وأبدى لوثار ماتيوس المتوج بالكرة الذهبية عام 1990، اعتراضه على الاختيار، قائلا "على مدار العام الماضي، قدم هالاند أداء أفضل من ميسي، الذي يعد تتويجه غير مستحق".

واضاف: "ما حدث يوضح أن كأس العالم له تأثير أكبر من أي شيء آخر، لكن هالاند بالنسبة لي أفضل لاعب في آخر 12 شهرا".

وأشار ماتيوس إلى تتويج الدولي النرويجي بالثلاثية مع مانشستر سيتي، فضلا عن تحطيمه لأرقام قياسية تهديفية.

وأنهى حديثه قائلا: "بالنسبة لي لا مفر من تتويج هالاند، وهذا الاختيار مهزلة، على الرغم من كوني أشجع ميسي".