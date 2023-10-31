مقتل وإصابة 17 شخصا فى قصف روسى لمنطقة خيرسون

قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى خيرسون أولكسندر بروكودين، إن شخصا لقى حتفه وأصيب 16 آخرون نتيجة لقصف روسى شهدته المنطقة أمس.

وأضاف بروكودين - في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - أن الجيش الروسى أطلق 98 مرة النيران على المنطقة أمس، حيث أطلق 447 قذيفة من قذائف الهاون والمدفعية والجراد والدبابات والطائرات بدون طيار مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 16 آخرين.

من جانبه، قال المتحدث باسم حاكم منطقة خيرسون فلاديمير فاسيلينكو إن شخصا لقي حتفه وأصيب 4 آخرون جراء قيام القوات المسلحة الأوكرانية بقصف المنطقة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، "نتيجة للقصف في مستوطنات كورسونكا ونوفي لجيري، قتل شخص واحد وأصيب 4 آخرون"، موضحا أنه "خلال الليل، استمر نظام كييف في قصف البنى التحتية المدنية في عدة مستوطنات، مطلقا ما مجموعة 36 قذيفة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.