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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على عامل بحوزته 3 أسلحة نارية وعدد من الطلقات بكرداسة

أرشيفيه
أرشيفيه
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط عامل بحوزته أسلحة نارية وعدد من الطلقات بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال المحافظة.

وكانت قد وردت معلومات إلي المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن اليجزة، مفادها قيام عامل بالإتجار في الأسلحة النارية متخذاً من دائرة المركز وكراً لمزاولة أعماله الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وبحوزته "2 بندقية آلية، فرد محلى، 8 خزينة آلية وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، سيارة" وجر اقتياده إلي ديوان المركز وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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