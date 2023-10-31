رئيس اتحاد قبائل سيناء: نخوض مع الدولة معركة التنمية بعد انتصارنا على الإرهاب

أكد إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد قبائل سيناء، أن أهالي سيناء تخوض مع الدولة معركة التنمية بعد أن انتصرنا في معركة الإرهاب.

ووجه "العرجاني"، في تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء: "التحية لرجال القوات المسلحة والداخلية والمخابرات العامة لدورهم في تطهير سيناء من الإرهاب، موضحًا أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للعريش تؤكد اهتمام الدولة بتطوير شمال سيناء وتحقيق التنمية المستدامة لأبنائها.

ويذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عن إطلاق المرحلة الثانية لتنمية شبه جزيرة سيناء من مدينة العريش نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين واللواء أركان حرب محمد ربيع، قائد الجيش الثاني الميداني.