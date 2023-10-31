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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

كارثة إنسانية جديدة في غزة.. "يونيسف" تحذر: الجفاف يهدد الرضع بالموت

يونيسيف
يونيسيف
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أعلنت منظمة اليونيسف أن وفيات الرضع الفلسطينيين بسبب الجفاف في غزة، باتت تشكل تهديدا متزايدا، مشيرة إلى تلقي بلاغات بفقد 940 طفلا في غزة، وذلك بحسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية” في خبر لها.

وقال ممثل منظمة يونيسف في مصر، جيرمي هوبكنز، في وقت سابق، إن دخول المياه إلى قطاع غزة أولوية، والمعايير الدولية تشير إلى أنّه يجب أن يحصل كل شخص على 50 لترا من المياه يوميا لاستخدامها في أغراض الطهي والشرب والرعاية الطبية، وهذا غير متاح لمن يعيشون في غزة، ما ينذر بانتشار الأمراض والأوبئة، في ظل عدم وجود فرصة للاغتسال.

وأضاف أن غياب المياه النظيفة يزيد صعوبة الوضع الطبي، لافتا إلى أن المرافق الطبية إذا لم تعمل بالشكل السليم، فقد يتسبب ذلك في خطورة انتشار الأوبئة والأمراض ومعدل الوفيات، داعيا إلى حماية وسلامة كل طفل بموجب الجانب الإنساني وتقديم المساعدات الإنسانية.

غزة الجفاف القاهرة الاخبارية اليونيسف مصر
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