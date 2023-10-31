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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ سوهاج يستقبل وكيل الصحة الجديد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، اليوم بمكتبه، الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة الجديد بسوهاج، والذي كان يشغل منصب وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد .

ورحب المحافظ بوكيل الوزارة الجديد، متمنيا له التوفيق في أداء مهام عمله خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أهمية بذل المزيد من الجهد لتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي سوهاج، والعمل على الارتقاء بالمنظومة الطبية بالمحافظة، مشيرا إلى استمرار تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون والتنسيق الدائم والمستمر للارتقاء بالقطاع الصحي بسوهاج.

كما وجه " الفقي " الشكر للدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة السابق، وقام بإهدائه ميدالية المحافظة وشهادة تقدير نظرا لجهوده المبذولة خلال فترة عمله بالمحافظة، متمنيا له دوام التوفيق .

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