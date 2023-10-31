محافظ قنا: تنسيق بين كل الجهات المعنية لرصد وإزالة التعديات على الأرض الزراعية

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه سيتم التعامل مع ملف التعديات على الأراضي الزراعية بكل حزم وشدة، ولن يسمح بأية تعديات، وإزالتها والتعامل معها دون تهاون أو تقاعس على أن يتم متابعتها لضمان عدم تكرار حالات التعدي مرة أخرى.

كما شدد على ضرورة التنسيق والتعاون بين مسئول المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية، والقروية ومديرية الزراعة وحماية الأراضي والري والأجهزة الأمنية، وكافة الجهات المعنية، وجاء ذلك خلال الاجتماع العاجل الذى عقده تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بضرورة حماية الأراضى الزراعية، على النحو الذى يحفظ حقوق الدولة والشعب.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذيه، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديرى الإدارات الزراعية بالمراكز، ومسئولي حماية الأراضي، ومديرى وحدة استرداد الاراضى ومديري عموم الشئون القانونية وأملاك الدولة بالمحافظة.

ووجه محافظ قنا، خلال الاجتماع مسئولي اللجان التي تم تشكيلها بالوحدات المحلية والمجالس القروية بالمرور الميداني اليومى على الأراضي الزراعية، مع الاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، للتعامل الفورى مع البلاغات الخاصة بالتعديات وعرض تقارير دورية بالموقف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.

كما وجه بسرعة إزالة مخالفات البناء والتعديات التي يتم رصدها على الأراضي الزراعية من خلال متابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة والتنسيق مع منظومة رصد التغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، مع تكثيف المرور الميداني اليومى، والتنسيق مع العمد والمشايخ بالقري للتصدي والتعامل الفور مع التعديات في مهدها.

وشدد الداودى، على ضرورة الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات ومواد البناء واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم مع التعديات التي يتم رصدها ، مع ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين أثناء حملات الإزالة، كما لفت إلى أن حملات الإزالة ستكون برئاسة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، والمكلفين بإعداد تقارير يومية بما تم تنفيذه من أعمال، لعرضها على اللجنة المركزية بديوان عام المحافظة، برئاسة سكرتير عام المحافظة.