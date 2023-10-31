مصر تتأهل لثمن نهائي كأس العالم للميني فوتبول عقب فوزها على العراق

تأهل منتخبنا الوطني الأول للميني فوتبول "كرة القدم المصغرة" إلى دور الـ16 ثمن نهائي بطولة كأس العالم للعبة، والذي تستضيفه إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات خلال الفترة من 26 أكتوبر إلى 4 نوفمبر.

وجاء تأهل منتخبنا الوطني عقب تحقيقه الفوز على نظيره العراقي بنتيجة 2/4 في إطار منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة السابعة بالدور الأول.

وتقدم منتخبنا الوطني بهدف لمروان عيسى في الدقيقة 8 من عمر المباراة ، قبل أن يتعادل المنتخب العراقي في الدقيقة 11 ثم يتقدم بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، لينتهي الشوط بتقدم العراق بهدفين لهدف وحيد لمصر، ومع انطلاق الشوط الثاني تألق منتخبنا وفي الدقيقة 29 أحرز أحمد جابر الديك هدف التعادل لمنتخبنا، قبل أن يضيف محمود الشناوي الهدف الثالث لمنتخبنا في الدقيقة 35 من عمر المباراة، ثم يختتم جمال مبروك أهداف منتخبنا في مباراة اليوم بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 43، لينتهي اللقاء بفوز منتخبنا 2/4.

وكان منتخبنا الوطني قد فاز على الكويت 0/2 في أولى مبارياته بالمونديال ثم تعثر أمام أذربيجان في المباراة الثانية.

وتتبقى مباراة وحيدة في إطار منافسات المجموعة السابعة بالدور الأول للمونديال تجمع بين أذربيجان والكويت في السابعة مساء اليوم ليتحدد بعدها ترتيب المجموعة.

من جانبه، أعرب أحمد سمير سليمان رئيس ومؤسس الاتحاد المصري للميني فوتبول والمشرف العام على المنتخب المصري، ورئيس الاتحاد العربي للعبة، عن سعادته بصعود كتيبة منتخب مصر لدور الـ 16 في أول مشاركة في تاريخ مصر في بطولات كأس العالم قائلا نحن نسير خطوة بخطوة تركيزنا مباراة مباراة حتى نحقق حلمنا بالوصول للمربع الذهبي والمنافسة على الكأس الغالية.

وأكد سمير: "فخور بلاعيبنا والجهاز الفني الجميع كانوا رجال وعلى قدر المسؤلية .. مبروك لمصر مبروك لنا جميعا".

وتابع سمير: "الحمد الله .. إن الله لا يضيع اجر من احسن عملا.. تحيا مصر"، ورفض أحمد سمير ولاعبي وجهاز منتخبنا الوطني مغادرة الملعب قبل الإطمئنان على اخيهم لاعب منتخب العراق الذي اصيب في آخر ثواني من عمر اللقاء ، حتى تماثل للشفاء.

ويرأس بعثة منتخبنا الوطني بالإمارات أحمد سمير سليمان رئيس ومؤسس الاتحاد المصري للميني فوتبول والمشرف العام على المنتخب المصري ، ورئيس الاتحاد العربي للعبة ، والذي أكد عقب المباراة :" كما تعودنا وقت الفوز والإنتصارات أن نحتفل معكم، أيضا وقت التعثر أن نقف لنصحح ونتدارك الأخطاء رغم قلة الإمكانيات وقصر فترة التحضير لن ننكسر سنواصل الطريق بإيمان وسنجعل من التعثر سببا للعودة ومواصلة الإنتصارات .. إيماننا كبير لن ننكسر سنعود أفضل مما كنا".

وتابع سمير: "سامحونا ونعدكم سنعود للإنتصارات بدعمكم إن شاء الله"، ويضم منتخبنا الوطني 17 لاعبا هم: علي غزال، هشام خميس، أحمد جابر الأطروش، حسام حسن محمد، إبراهيم كمال، عمر نعمان، مروان عيسي، عابد إيهاب، محمد ياقوت، طارق باهي، جمال محمد مبروك، عادل مجدي كامل، محمود السيد، أحمد جابر إبراهيم، طه محمود ،محمد بابادين، و محمود جمال.

والجهاز الفني يتكون من وجدي دردور تونسي مديرا فنيا، ويعاونه من مصر أنسي نبيل مدربا عاما، عصام الشرقاوي مدربا، أشرف الليلي أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، أحمد نحلة مديرا إداريا، واللواء طبيب الدكتور محمد رضا عوض نائب رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول طبيبا للمنتخب، ويرافق البعثة الحكم الدولي المصري سعيد اليماني المشارك في كأس العالم بالإمارات.