ads
الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المندوب الصيني الدائم: آفاق السلام في الشرق الأوسط على وشك الانهيار

مندوب الصين الدائم
مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جون، إن احتمالات التوصل إلى حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أصبحت على وشك الانهيار، داعيًا كل الأطراف إلى وقف القتال على الفور، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وأوضح خلال كلمة ألقاها في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، انعقد بمناسبة توسيع الجيش الإسرائيلي لحجم العمليات البرية في قطاع غزة، قائلا: "إننا نتعاطف بشدة مع شعب غزة، الذي يقف على حافة الحياة والموت، ونحن نشعر بالقلق بنفس القدر، إن لم يكن أكثر، بشأن آفاق عملية السلام، التي أصبحت على وشك الانهيار".

وشدد على أن "الصين تدعو الجانبين إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال القتالية، وإقامة هدنة إنسانية وبذل كل ما في وسعها لمنع المزيد من التصعيد".

المندوب الصيني الدائم الامم المتحده الصين فلسطين غزة الجيش الإسرائيلي
ads