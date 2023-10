ملحمة نابليون وألعاب الجوع ينتظران جمهور السينما خلال نوفمبر

مع اقتراب نهاية العام، لا تزال هناك بعض الإصدارات السينمائية الكبرى تنتظر عشاق ومحبي السينما حول العالم. فبعد موجة أفلام الرعب التي اجتاحت دور العرض خلال شهر أكتوبر، وذلك بفضل الاحتفال بعيد الهالوين، تستعد صالات السينما لاستقبال مجموعة من الأفلام المهمة خلال شهر نوفمبر، والتي من المتوقع أن تكون مرشحا أساسيا في موسم الجوائز العام المقبل.

البداية مع فيلم السيرة الذاتية والرومانسية "Priscilla" للمخرجة صوفيا كوبولا، والمقرر طرحه في الثالث من نوفمبر، وتدور أحداثه في إطار من الدراما الرومانسية، حيث يتبع العمل قصة المغنية وعارضة الأزياء الأمريكية بريسيلا بوليو، وعلاقتها العاطفية الشهيرة التي جمعتها بالمغني الكبير إلفيس بريسلي.

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في نسخته الـ80، ونجح في اقتناص جائزة أفضل ممثلة نالتها بطلة الفيلم كايلي سباني، ومن المتوقع أن تنافس على جوائز التمثيل بموسم الجوائز الكبرى العام المقبل.

وفي العاشر من ذات الشهر، تطرح استديوهات مارفل فيلمها الجديد "The Marvels" للنجمة بري لارسون، والذي يعتبر استكمالاً لفيلم "Captain Marvel" الصادر عام 2019، ودارت أحداثه حول كارول دينفرز "كابتن مارفل"، والتي تصبح واحدة من أكثر البطلات الخارقات قوة، عندما تقع الأرض في حرب بين اثنين من الكائنات الفضائية.

وفي الجزء الجديد، تكتشف كارول دينفرز وكاملا خان ومونيكا رامبو أن هناك ظاهرة غريبة تربطهن ببعضهن البعض، فيقررن التكاتف من أجل مواجهة تحد جديد صعب على فريق الفتيات الخارقات.

وفي السابع عشر من نوفمبر، تستقبل صالات السينما أحدث أجزاء سلسلة أفلام "ألعاب الجوع" والذي يحمل عنوان " The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes" للمخرج فرانسيس لورانس، وتدور أحداثه قبل سنوات سابقة لأحداث السلسلة الأصلية، حيث تدور الأحداث حول كوريولانوس سنو في سن الثامنة عشرة، قبل تحوله إلى رئيس مستبد في بانيم، حيث يبحث عن المجد بعد اختياره ليكون مرشدًا لدورة ألعاب الجوع العاشرة.

وخلال نفس الأسبوع، تطرح استديوهات يونيفرسال أحدث أجزاء سلسلة الرسوم المتحركة "Trolls Band Together"، بعد 3 سنوات من إصدار الجزء الثاني، والذي دارات أحداثه باكتشاف كل من بوبي وبرانش لحقيقة انتماء كائنات الترولز إلى ستة قبائل مختلفة، منتشرة في مناطق متفرقة من العالم.

ولكل قبيلة لون موسيقي خاص بها يحدد هويتها وهم البوب، الفانك، الكلاسيك، التكنو، الـCountry والهارد روك. وفي مواجهتهما لملكة قبيلة الهارد روك التي تحاول السيطرة على العالم وتدمير كل أنواع الموسيقى الأخرى، تحالف كل من بوبي وبرانش مع أصدقائهما للذهاب في جولة حول العالم والتعاون مع القبائل الأخرى لإنقاذ موسيقاهم والحفاظ على هوياتهم.

في الجزء الجديد، في إطار من المغامرات والكوميديا، يتعرض فلويد للاختطاف، فيقرر برانش وبوبي الاتحاد وجمع باقي الإخوة من أجل إنقاذ فلويد مهما تكلف الأمر.

وفي الثاني والعشرين من نوفمبر، تطرح استديوهات سوني الترفيهية أحد الأعمال السينمائية المنتظرة هذا العام وهو فيلم السيرة الذاتية والتاريخ المنتظر “Napoleon” للنجم واكين فينيكس، والذي يلقي نظرة على القصة الحقيقية والشخصية لأصول القائد نابليون بونابرت وتسلقه السريع إلي الإمبراطورية، ويوضح علاقته المتقلبة بزوجته وحب حياته جوزفين.

صدر الإعلان التشويقي في يوليو الماضي، وظهر خلاله نابليون وهو يستعرض تكتيكاته العسكرية والسياسية الحكيمة ضد بعض متواليات المعارك العملية الأكثر ديناميكية على الإطلاق.

كما أظهر المقطع الدعائي العديد من مشاهد ساحة المعركة التي تروي قصة القائد العسكري الفرنسي والزعيم السياسي الذي صعد إلى الصدارة خلال الثورة الفرنسية وقاد العديد من الحملات الناجحة خلال الحروب الثورية، ليصبح في النهاية إمبراطورًا للفرنسيين في عام 1804.

كما تطرق الإعلان إلى علاقته العاطفية مع جوزفين. وظهرت كذلك بعض اللقطات للجيش الفرنسي وهو يقصف أهرامات الجيزة وأبو الهول بالمدافع، وذلك إبان فترة الاحتلال الفرنسي لمصر.

يشار إلى أن هذا الفيلم يعتبر التعاون الثاني بين المخرج البريطاني ريدليسكوت وفينيكس بعد الفيلم الشهير "Gladiator" الذي صدر في العام 2000.

وبعيدًا عن دور العرض السينمائي، تستعد منصة نتفليكس لاستقبال عدد من الأفلام المهمة خلال نوفمبر، بما في ذلك فيلم "Maestro" من بطولة وإخراج برادلي كوبر، ويجسد العمل السيرة الذاتية لليونارد بيرنستاين، في رحلة الشغف والولع بالموسيقى وصعوده للقمة في المجتمع الأمريكي، والعلاقة العاطفية القوية التي جمعته بالممثلة فيليسيا مونتيليجري.

كما تستقبل أيضًا فيلم الجريمة والغموض "The Killer" للمخرج ديفيد فينشر، وتدور الأحداث في إطار من الحركة والمغامرات حول قاتل مأجور يدخل في صدام مع أرباب عمله، ذلك خلال مطاردة دولية تتسبب بالكثير من الفوضى والجريمة.