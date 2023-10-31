النجوم مواقف.. بعد مجازر العدو الإسرائيلى على غزة

بعد العدوان الإسرائيلى على غزة، وبعد المجازر الإنسانية التى يقوم بها الكيان الإسرائيلى المجرم، التحمت الشعوب العربية تجاه القضية الفلسطينية، والتفت حول الشعب الفلسطينى الأعزل وما يتعرض له من إبادة بشرية، تمثل عارا على جبين مدعى حقوق الإنسان والغرب المزيف، وفى كل تلك المواقف العصيبة، تظهر معادن البشر الحقيقية، وتكون الأفعال أقوى من أى كلام مرسل.

وفى عالم الفن الملئ بالأضواء والشهرة، ومالهم من تأثير على الرأي العام كل حسب قدره، ومالهم من قلوب تنبض بالإنسانية قبل أى شيء، تنتظر الجماهير من نجومها وقوتها الناعمة ارتداء ثوب الحق، والتعبير بشكل إنسانى عن رفض ما يتم مع أشقائنا العرب، وفى ظل المجازر الإنسانية التى تمر بها غزة، نرصد لكم أبرز مواقف الجمهور تجاه الفنانين ومواقفهم بين القائمة البيضاء والقائمة السوداء.

نجوم المواقف المشرفة لدى الجمهور

يتصدر الفنان محمد سلام القائمة البيضاء لدى الجمهور العربى الداعم للشعب الفلسطينى، والسبب فى ذلك اعتذاره عن تقديم العرض المسرحى "زواج اصطناعى"، بموسم الرياض والمقام بالمملكة العربية السعودية.

وعلق سلام بفيديو قام ببثه على صفحته الشخصية، وأكد فيه عن اعتذاره عن العرض، وأنه لا يمكن أن يتصور أن يقوم بالغناء والرقص فى عرض مسرحى، والإخوة فى فلسطين يتعرضون لكل أنواع الجرائم الإنسانية.

وتابع سلام "اتأخرت فى إعلان موقفى عشان كنت مستنى إلغاء المهرجان زى ما حصل فى مهرجان القاهرة السينمائى والجونة، تضامناً مع الشعب الفلسطينى.

وبعد بث الفيديو انهالت التعليقات الإيجابية، والتى أثنت على موقف الفنان محمد سلام، ودعم الجمهور موقفه بشكل كبير، وتصدر محركات البحث على كل منصات التواصل الاجتماعى.

أنغام ومعركة السوشيال ميديا

لاقت المطربة المصرية أنغام دعم الجمهور العربى، بعد جولة ومعركة على منصات السوشيال ميديا مع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي المجرم المدعو أفيخاى أدرعى، حيث هاجمته أنغام قائلة "ربنا ياخدك ويريحنا من وشك" ، ليرد المذكور بنقد طريقتها فى الحديث، لتنهال عليه المطربة المصرية أنغام بسرد حقيقتهم فى سلسلة تدوينات متواصلة.

حيث أكدت "أنا اسمى أنغام مطربة مصرية، عارف يعنى إيه مصر، وانت متتكلمش عن الإنسانية يا محتلين ومغتصبين الارض، وبتقتلوا الاطفال والنساء والإنسانية بريئة منكم، أما احنا المصريين عندنا إنسانية عشان سترنا الأسرى بتوعكم وبعتناهم ليكم بالبيجامات الكستور".

لتتحول منصة إكس "تويتر سابقا" إلى ملحمة إلكترونية، شارك بها الجمهور العربى بشكل عام، والمصرى بشكل خاص، لتتلقى أنغام بعدها رسالة تهديد برقم العدو الإسرائيلي، ونشرت الرسالة والرقم وردت بكل شجاعة.

ويجز "التبرع بإيراد الحفلات وبث مباشر مع الجمهور"

علق مطرب الراب المصرى ويجز أنه لا يستطيع أن يلغى سلسلة حفلاته التى تم الاتفاق عليها، ولكنه أعلن أنه سيتم التبرع بإيراد كل الحفلات إلى الشعب الفلسطينى الحر.

ولم يكتف ويجز بالتبرع ولكن أثناء حفلته بكندا وطالب الجمهور بفتح البث المباشر من هواتفهم جميعاً وفى نفس الوقت، ثم هتف لفلسطين، ورفع العلم.

وشارك أيضاً فى تظاهرات بالولايات المتحدة الأمريكية دعماً وتضامناً مع الشعب الفلسطينى، مما أحدث مظاهرة حب له بين رواد السوشيال ميديا من الجمهور الخاص به فى كل مكان.

الأخوان فهمى "أحمد يعلن التبرع ويدعو زملاءه.. كريم يتبرع يقود معارك على السوشيال ميديا"

الثنائى الفنى والأخوان أحمد فهمى وكريم فهمى، قدم كل منهما موقفا مشرفا تجاه المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطينى، بدأ أحمد فهمى بحملات لدعم الشعب الفلسطينى، وتبرع أيضا شقيقه كريم والذى يخوض الأخير معركة على السوشيال ميديا منذ اللحظات الأولى بإعلان كل المواقف الداعمة للشعب الفلسطينى، مما جعل كل التعليقات للأخوين تشيد بمواقفهما فى تلك المرحلة العصيبة.

محمد أنور يتصدر القائمة السوداء

تعرض الفنان محمد أنور إلى سيل من الانتقادات والهجوم، ليس فقط بعد أن حل محل الفنان محمد سلام بالعرض المسرحى "زواج اصطناعى"، والذى اعتذر الأخير عن العرض المسرحى بسبب أحداث فلسطين.

ولكن جاء الهجوم بسبب ظهور أنور فى فيديو قام ببثه على صفحته الشخصية، وهو يبكى تأثراً بعد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المجرم مستشفى المعمدانى، وفور قبوله العمل بديلاً لسلام، قام بمسح الفيديو، فى موقف غير مفهوم وأثار استياء الجميع، وخسر كثيراً من الجمهور.

محمد رمضان "نمبر وان فى استفزاز المشاعر"

كعادته يعشق أن يتصدر الفنان محمد رمضان محركات البحث، حتى لو على حساب دماء وأوجاع وأنين العروبة كلها، حيث ظهر الفتى الأسمر فى أوج أحداث القصف والقتل تجاه الشعب الفلسطينى، وهو يقوم بعمل المساج والباديكير لقدميه، فى مشهد مشين ولا يستحق حتى كلمات التعليق السلبى.

وقرر كعادته أن يغتسل من أفعاله المستفزة، وقام بالصراخ فى فيديو له بعد الهجوم عليه، وقام بالتحريض على الحكومات من قبل الشعوب، وأن الدولة تأتى بأسلحة وتصدأ وتشترى غيرها، وبالطبع كلمات دون وعى أو إدراك لمعنى كلمة حرب، أو أبعاد مدى تأثيرها وسط حالة غليان الشعب، لتنهال عليه التعليقات الهجومية تجاه أفعاله المستفزة.

تامر عاشور "غلق التعليقات والهروب من مواجهة الجمهور"

تعرض الفنان تامر عاشور، إلى سيل من الهجوم بعد إعلانه على صفحته الشخصية بموعد حفلة بالإمارات، ضمن مهرجان الفن الجميل، وفور إعلان الحفل وتفاصيله وقت القصف على غزة، تعرض لهجوم شديد من الجمهور، مما اضطره إلى إغلاق التعليقات، وقرر عدم جرأته على مواجهة الجمهور، ويشارك عاشور فى موسم الرياض الحالى.