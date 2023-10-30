الكرة الذهبية.. إيميليانو مارتينيز أفضل حارس في العالم

نال إيميليانو مارتينيز حارس مرمى منتخب الأرجنتين جائزة أفضل حارس مرمى لعام 2023، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم “الكرة الذهبية” (بالون دور) المقدمة من مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية.

ويشار إلى أن مارتينيز قد ساهم بقوة في تتويج منتخب بلاده الأرجنتين بجائزة كأس العالم قطر 2022، حيث نجح في الخروج بمنتخب بلاده إلى بر الأمان والتتويج باللقب، بعد تصدي انفراد خرافي، في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة أمام فرنسا.

وتكشف مجلة فرانس فوتبول، مساء اليوم الاثنين، عن هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لموسم 2022-2023، كما سيتم الإعلان عن الفائزة بالكرة الذهبية للسيدات.