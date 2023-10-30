ads
الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الكرة الذهبية.. إيميليانو مارتينيز أفضل حارس في العالم

إيميليانو مارتينيز
إيميليانو مارتينيز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نال إيميليانو مارتينيز حارس مرمى منتخب الأرجنتين جائزة أفضل حارس مرمى لعام 2023، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم “الكرة الذهبية” (بالون دور) المقدمة من مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية.

ويشار إلى أن مارتينيز قد ساهم بقوة في تتويج منتخب بلاده الأرجنتين بجائزة كأس العالم قطر 2022، حيث نجح في الخروج بمنتخب بلاده إلى بر الأمان والتتويج باللقب، بعد تصدي انفراد خرافي، في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة أمام فرنسا.

وتكشف مجلة فرانس فوتبول، مساء اليوم الاثنين، عن هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لموسم 2022-2023، كما سيتم الإعلان عن الفائزة بالكرة الذهبية للسيدات.

الكرة الذهبية إيميليانو مارتينيز منتخب الأرجنتين بالون دور فرانس فوتبول