اللحمة بـ 200 جنيه.. أسعار السلع في منافذ الشركة القابضة.. فيديو

قال المهندس عادل عبدالعزيز، العضو المنتدب التجاري للشركة العامة لتجارة الجملة، إنه وفقا لمبادرة تخفيض الأسعار التي تم إطلاقها من قبل الحكومة، يوجد بها تنوع كبير في السلع الأساسية التي تهم المواطن، لافتا إلى أنه يوجد 5 شركات أساسية تابعة للشركة القابضة بها تخفيضات للأسعار بنسبة تتراوح من 15 إلى 25 %.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين في المنافذ التابعة للشركة القابضة، لافتا إلى أنه يوجد تنوع كبير في جميع أنواع السلع.

وأشار إلى أن أسعار السلع بها تخفيضات كبيرة، فعلى سبيل المثال، يوجد جميع أنواع اللحوم، فاللحوم السوداني تباع 220 جنيها، والبرازيلي المجمدة بـ 160 جنيها، بالإضافة إلى الدواجن المجمدة وتابع 105 جنيهات، والمستوردة بـ 85 جنيها بدلا من 110 جنيهات.

وأشار إلى أنه يوجد الأرز أيضا بسعر 22 جنيها بدلا من 28 جنيها، لافتا إلى أن طبق البيض يباع بـ 125 جنيها بدلا من 150 جنيها، وتوافر جميع منتجات الألبان والجبن.

وشدد على أنه يوجد طرح كميات كبيرة وكافية للمواطنين بمختلف أنواع السلع، في 1300 منفذ تابع للشركة القابضة، مؤكدا أنه يتم العمل على توفير وإتاحة جميع السلع للمواطن بأسعار مخفضة.

