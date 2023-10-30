الكنيسة الأرثوذكسية توقع بروتوكول تعاون مع بنك مصر

وقعت الكنيسة القبطية الإرثوذكسية بروتوكول تعاون وبنك مصر لتقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، وذلك لإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

حضر توقيع البروتوكول قداسة البابا تواضروس الثاني ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وَقَّع البروتوكول القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية والسيد عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

تأتي الشراكة مع بنك مصر في إطار اهتمام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالتحول الرقمي وتعزيز جهود الشمول المالي.



