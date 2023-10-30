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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكنيسة الأرثوذكسية توقع بروتوكول تعاون مع بنك مصر

صورة تذكارية
صورة تذكارية
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وقعت الكنيسة القبطية الإرثوذكسية بروتوكول تعاون وبنك مصر لتقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، وذلك لإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

حضر توقيع البروتوكول قداسة البابا تواضروس الثاني ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وَقَّع البروتوكول القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية والسيد عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

تأتي الشراكة مع بنك مصر في إطار اهتمام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالتحول الرقمي وتعزيز جهود الشمول المالي.

 


 

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