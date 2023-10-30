50 ألف مشجع لمباراة الأهلي وصن داونز

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن اقتراب النادي من الحصول على موافقات أمنية بحضور 50 ألف مشجعا لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المقبلة أمام فريق صن داونز بطل جنوب أفريقيا.

ويخوض في الثامنة مساء بعد غد الأربعاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مباراة صعبة وقوية أمام فريق صن داونز بطل جنوب أفريقيا في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي، وهي المباراة التي ينتظرها عشاق المارد الأحمر من المحيط إلى الخليج، بسبب قوة المنافس، بالإضافة إلى حساسية تلك اللقاءات في الفترات الماضية، فكم من مرة أقصى الأهلي الفريق الجنوب أفريقي من دوري أبطال أفريقيا، وخسر المارد الأحمر بالخمسة مرتين أمام صن داونز، لذا فالمباراة تحظى باهتمام كبير.

ويتسلح الأهلي في تلك المباراة بجماهيره، حيث حاول مجلس إدارة النادي على مدار الأيام إلى زيادة عدد الجمهور والحصول على موافقة أمنية بحضور أكبر عدد ممكن من الجماهير لما لهم من دور مهم في تلك المباريات، وطلب الأحمر من جماهيره ضرورة الاحتشاد على ملعب استاد القاهرة في هذه الليلة، لمساندة اللاعبين في لقائهم الصعب، لا سيما وأن الفريق خسر مباراة الذهاب التي أقيمت الأحد الماضي بهدف دون رد.