الداخلية يتعادل سلبيًا مع الإسماعيلي في الدوري

انتهت مباراة الإسماعيلي امام مضيفه الداخلية بالتعادل السلبي بين الفريقين، فى القاء الذى جمعهما باستاد السلام الدولى، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

وأهدر نادى الداخلية ضربة جزاء حصل عليها فى الدقيقة 39 من عمر اللقاء.

وجاء تشكيل الإسماعيلى كالآتي من: محمد فوزي، وحمدي النقاز، ومحمد نصر، وإياد العسقلاني، وعمر الساعي، ومحمد حسن، ومحمد عبد السميع، ونادر فرج، ومروان حمدي، وعبد الرحمن مجدي، وياو أنور.

ويحتل فريق الداخلية المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدوري برصيد 4 نقاط، جمعها من 5 مباريات، حيث حقق فوزا وحيدا والخسارة فى 3 مواجهات، وتعادل وحيد سجل لاعبو الداخلية 3 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 4 نقاط، جمعها من 5 مباريات، حيث حقق فوزا وحيدا والخسارة فى 3 مواجهات، وتعادل وحيد سجل لاعبو الدراويش 4 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.