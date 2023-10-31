المصري طوق النجاة

الثلاثاء 31/أكتوبر/2023 - 08:03 م

نعيش الآن مرحلة من مراحل التكاتف الشعبي التي تتفق مع مبادئنا كمصريين. نحن شعب عربي مسلم يدعم القضية الفلسطينية، وربما يكون أول شعوب الأرض التي حملت القضية للمحافل الدولية مع أبنائها ودافعت عنها وتحملت من أجلها الكثير من التبعات الموجعة ومازلنا. إن القضية الفلسطينية بالنسبة للمصريين هي قضية وجودية يؤمنون بها ولا يمكن المزايدة على أفعالهم ومشاعرهم نحوها. إذ أن نقرة على أية محرك بحث تطالعك بتضحيات فعلية قدمها المصريون حكومات وشعب ولم ينتظروا عائدًا من ورائها. إننا شعب لم يحدث أن تخلى عن مبادئه يومًا، له جيش داعم قوي لم يعتدِ يومًا، لذا هو جيش دفاع فارس بأخلاقه وأفعاله، جيش المحروسة.

نساعد إخوتنا بما يتفق مع مبادئنا القوية بقوة وحسم، نحافظ على حياتهم مع حفاظنا على حياتنا واستقلالنا. ليس من المنطقي أن يأتي استقلال على حساب استقلال آخر ويسمى هذا دفاعًا بل يسمى اعتداء على كلا الاستقلالين وربما تصفية لأحدهما. لحكومتنا موقف مشرف ولشعبنا قوة داعمة مشرفة في أيامنا هذه. يمكنك أن ترى ذلك في كل مكان في مصر. ويمكنك أن ترى فعلًا خارج مصر من لا يزال يرى أن كل تمرة أعطاها أحد لمصر كانت من نخلة زرعها المصريون في أرضه كما يقول الكثيرون عن إيمان عميق.

ترى الآن في الداخل المصري حالة من الغضب الشديد تجاه ما يحدث في غزة. وقد حبى الله مصر بحياة صناعية جيدة يمكنها أن تدعمها في مقاطعتها لمنتجات شركات تدعم قتل إخوتنا. سترى المصريون الآن في كل مكان ينتقلون من عقدة الخواجة التي تحدث عنها باستغراب الراحل "صلاح ذو الفقار" إلى التأكد بقراءة كل الملصقات على المنتج بأن المنتج مصري 100%. وسترى الرسائل التحذيرية على كافة مواقع التواصل الاجتماعي من بعض المنتجات. لقد وصل مستوى مبيعات بعض العلامات التجارية التي تمت مقاطعتها إلى 30% فقط خلال أيام، وأغلقت فروع البعض الآخر منها اعتمادًا على الاكتفاء بالفروع المركزية ترشيدًا لنفقات لا أرباح وراءها. وجد المصريون البدائل. ولا أظنهم عائدون. لأننا الآن ندعم صناعتنا الداخلية. لم تعد لرفاهية الـ"Brand" مكان على الأرض لأسباب كثيرة وجودية وإنسانية. فأنت ترى هنا أنك تقتل شخصًا حين تنعش مبيعات من يقتله.

وجدنا أيضًا بالتزامن مع كل ذلك شركات وعلامات تجارية تقدم دعوات توظيف لهؤلاء الذين قد يفقدون وظائفهم جراء رحيل بعض العلامات التجارية على أثر الخسائر المتوالية. هناك خارطة مستقبلية يعمل الشعب على رسمها. نظيفة من كل دم. هو شعب تحركه حضارته تلقائيًا. تنظمه وتجعله مختلفًا دون أن يبذل مجهودًا في ذلك. لذلك حين أكون على أرض مصر لا أحتاج لـ"كتالوج" لأنني أينما حللت أجد شيئًا أحبه لن أحتاج معه للكثير من الشرح. حفظ الله بلادي. تساعد مصر الجميع ولا تتحدث كثيرًا. أخذت على عاتقها أن تدخل المساعدات لغزة ولم تتراجع أو تتوانى. تبذل جهودًا جبارة في كافة الأصعدة من أجل حماية الفلسطينيين وقضيتهم ولكنها ترى ذلك ببساطة واجبًا لا يمكنها أن تتنصل منه، كما فعل البعض ببساطة.

يعرف المصريون أن العالم مكان يتقاسمه البشر جميعًا. مازالوا رغم قسوة الحياة يتقاسمون الأرض مع شركائهم. مر بأي جمعٍ منهم وانظر إلى ترحابهم. مازالوا مبتسمين. مازالت ثقتهم بكل شيء جميل حاضرة وموجودة. هي بلد للعطاء حتى إنها تعرف كيف تخترع ما تعطيه. إنها تعطي الكثير ولا تريد الانتصارات الحنجورية ولا تسرق الكاميرات. هكذا علمتنا الحضارة. وهكذا قدنا الأرض. ولينعق الناعقون.. فنحن نفعل ما نراه حقًا ولا ننتظر أن يرى السفهاء الحق كما يراه الكبار.