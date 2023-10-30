مستشاري هيئة قضايا الدولة يتبرعون بجزء من رواتبهم للشعب الفلسطيني

قرر المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة وجميع مستشاري الهيئة، التضامن مع معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق نتيجة التعدي السافر عليه من الكيان الصهيوني؛ فقد ارتأت القيادة الحكيمة لهيئتنا الموقرة اليوم الاثنين، بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة التبرع بمبلغ مالي من مرتبات المستشارين يخصص لصالح الهلال الأحمر المصري لتقديم يد العون والدعم للإخوة الفلسطينيين.

يأتي ذلك في إطار تخفيف المعاناة عن الفلسطينيين عقب العدوان الغاشم المستمر على قطاع غزة، وذلك تحقيقاً لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالوقوف جنباً إلى جنب مع الشعب الفلسطيني الشقيق، راجين من المولى -عز وجل- أن يعين ويثبت الشعب الفلسطيني في محنته الحالية.

