صحة المنيا: تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 133 ألف منتفعة خلال سبتمبر

قدمت مديرية الصحة، الخدمات الطبية والعلاجية بعيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بالتوسع في تقديم خدمات صحة الأسرة من خلال العيادات الثابتة و المتحركة و تنظيم القوافل الطبية على مستوى مراكز وقرى المحافظة للوصول لأكبر عدد من المستفيدين ، لما توليه الدولة من اهتمام بالغ بدعم صحة الأسرة المصرية والصحة الإنجابية.

من جانبه، قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، إن المديرية توفر كافة الخدمات للسيدات بالوحدات الصحية، ومراكز طب الأسرة بالقري والنجوع و قرب منازلهن من خلال العيادات المتنقلة وجميع الخدمات بالمجان للحفاظ على استمرارية إتاحة خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية بجودة عالية حيث قدمت الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة خدماتها لـ 133 ألف 744 منتفعة، منها 14 ألف 659 حالة جديدة و 119 ألف و 85 متردداً، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى من تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوي مدير عام إدارة تنظيم الأسرة، أنه تم صرف 142443 من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، و تنفيذ 139 ألف و 29 زيارة منزلية وذلك عن طريق الرائدات الريفيات وتحويل 110721 سيدة لعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية و تقديم الرعاية الصحية لحوالي 15159 سيدة حامل وما يقرب من 14279 سيدة بعد الوضع، فضلا عن تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية حيث تم عقد 30426 ندوة عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية 9268 ندوة عن الأمراض المزمنة و الفحص الذاتي للثدي .