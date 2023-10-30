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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

توقيع بروتوكول بين النيابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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وقع المستشار  حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، و السفيرة مشيرة خطاب - رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وذلك في إطار "الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١ - ٢٠٢٦"، واستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعزيزاً لسبل التعاون بين النيابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مجال حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمتها ونشر الوعي بها.

جاء ذلك في حضور كل من : المستشار عبد الناصر خطاب، و المستشار عبد الحليم محمود، و المستشارة زينب صادق، و المستشار أحمد عبد اللطيف، و المستشار عبد الله فتوح، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، و المستشار محمد أبو ضيف باشا – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ولفيفُ من المستشارين قيادات الإدارات والوحدات وأعضاء النيابة الإدارية.

كما شَرُفت مراسم التوقيع بحضور السفير فهمي فايد- الأمين العام للمجلس لحقوق الإنسان، و نهى خليل - مديرة إدارة المراسم بالمجلس، وسحر ربيع - مسؤولة إدارة الموقع الإلكتروني للمجلس.

ومن المقرر أن يستهدف البروتوكول دعم وتعزيز التعاون المشترك في مجال التوعية المجتمعية بحقوق الإنسان، وتوفير منصة رقمية بين الطرفين تخصص لتلقي شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان في الجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية، وتنظيم وعقد المؤتمرات العلمية والعملية والندوات وورش العمل حول حقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة، وتبادل الرؤى القانونية والفنية فيما يتعلق بالتشريعات المختلفة ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة، والاشتراك في إعداد البحوث والخطط التدريبية والمواد العلمية والحملات التوعوية والتثقيفية؛ لرفع الوعي المجتمعي بشأن الدور الرائد الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مجال حماية حقوق الإنسان.

وفي ختام اللقاء، قام المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، بإهداء درع النيابة الإدارية للسفيرة مشيرة خطاب - رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

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توقيع بروتوكول بين النيابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان