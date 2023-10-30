ads
الإثنين 30 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إيطاليا ترسل أول طائرة محملة بالمساعدات إلى قطاع غزة عبر مصر

ايطاليا
ايطاليا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن نائب رئيس الوزراء وزيرالخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم /الاثنين/ عن إرسال أول طائرة محملة بالمساعدات المخصصة إلى قطاع غزّة عبر مصر. 

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) عن تاياني قوله "إننا سنواصل إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية غدًا الثلاثاء، وذلك في محاولة لتخفيف الصعوبات التى يواجهها الشعب الفلسطيني.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أن وفدًا من وزارتى الدفاع والخارجية وكذلك الأمم المتحدة سيكون حاضرًا بالإضافة إلى السفير الإيطالي فى مصر الذى سيكون هناك لتنظيم توزيع المساعدات التى سيتم إرسالها إلى الهلال الأحمر، بعد عبورها من مصر عن طريق رفح.
 

الشعب الفلسطيني غز ة ايطاليا