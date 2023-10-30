مصرع موظف سقط من بلكونة منزله بالقليوبية

تكثف مديرية أمن القليوبية جهودها لكشف غموض مصرع موظف سقط من بلكونة الطابق الثاني العلوى بمنزلة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول "ج ع ش" 35 سنة موظف جثة هامدة إثر سقوطه من علو.

انتقلت قوة أمنية من مباحث المركز إلى مكان الواقعة وبسؤال أهليته أفادوا بأنه كان يعاني من مرض نفسي ويجري علاجه منذ فترة وأثناء وقوفه في البلكونة اختل توازنه وسقط من الطابق الثاني العلوي على رأسه وتوفى.

وجرى نقل الجثة إلى المستشفى وطلبت جهات التحقيق تحريات مباحث المركز حول ظروف وملابسات الواقعة وتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وسؤال شهود العيان.