إحالة المتهم بقتل طفلة في السلام للجنايات

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بقتل طفلة في مدينة السلام بالقاهرة إلى محكمة الجنايات

ترجع تفاصيل الواقعة بأن لقيت طفلة مصرعها نتيجة التعذيب الذي تعرضت له على يد زوج عمتها في مدينة السلام

وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني.

وطلبت النيابة العامة استدعاء والدة الطفلة المجني عليها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة السلام، يفيد بالعثور على جثة طفلة بسبب تعرضها للتعذيب بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفلة تدعى «مكة ا س» 4 سنوات، وبالفحص تبين وجود إصابات وآثار تعذيب في أنحاء متفرقة من الجسم.

وكشفت التحريات عن أن الطفلة والدها محبوس على ذمة إحدى القضايا، وأن والدتها تركتها لجدتها للإنفاق عليها، وتبين أن جدتها نظرا لنزولها للعمل، تركت الطفلة لدى عمتها وزوجها والذي قام بتعذيبها.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.