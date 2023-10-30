دفن جثة شاب سقط به مصعد بالعياط

صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة شاب عثر عليه ميتا أثر سقوطه من مصعد "اسانسير" داخل عقار بالعياط، عقب مناظرة الجثة وورود تقرير من الطب الشرعي بالصفة التشريحية لجثمانه بملابسات الوفاة، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وأفادت التحريات ان الشاب المتوفي " أحمد.خ"، مات بسبب حدوث خلل بالمصعد الذي كان يستقلله، مما أدى إلى سقوطه إلى الارض فمات من تأثير الارتطام.

كانت مباحث قسم شرطة العياط تلقت إخطارا بوصول بلاغ من إدارة شركة النجدة باستقبال مستشفى العياط جثة شاب.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ وتبين بالفحص مصرع شاب يدعى "أحمد.خ." صاحب مكتب للدعاية والإعلان؛ إثر سقوطه من مصعد دون شبهة جنائية.

أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.