جدول المواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الإسكندرية

أصدرت اليوم شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، بيان عاجل بشأن خطة تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الإسكندرية، ومواعيد قطع الكهرباء الجديدة، وأكدت أن هناك تغير في مواعيد انقطاع الكهرباء وتغير مدتها أيضاَ، وأوضح البيان تفاصيل استمرار قطع الكهرباء لقرابة الشهرين مع زيادة مدة الانقطاع إلى ساعتين.

وأوضح البيان التفاصيل الجديدة والتي تم نشرها على الصفحة الرسمية لشركة توزيع الكهرباء في الإسكندرية، وذلك للتيسير على المواطنين التعامل مع التطورات الجديدة لانقطاع الكهرباء، في مختلف أنحاء المحافظة، بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية.

وبحسب بيان شركة كهرباء الإسكندرية حول تخفيف أحمال الكهرباء لمحافظة الإسكندرية، حيث يأتي ميعاد فصل الأحمال والذي يبدأ من الساعة 11 صباحا بدلاً من الساعة 12 ظهراً، وسيكون مدة الفصل ساعتين لكل مجموعة.

وتقرر تغيير مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية عن المواعيد السابقة، لتزيد المدة من ساعة إلى ساعتين، وعلى سبيل المثال، إذا كان موعد انقطاع الكهرباء السابق يبدأ من الساعة 12 مساء وحتى 1 مساء، فإنه سيتم قطع التيار من الساعة 11 صباحا وحتى 1 مساء، وهكذا بالنسبة لكل مجموعة.

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