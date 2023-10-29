أستاذ علوم سياسية: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة حقيقية وشاملة

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الاجتياح البري الشامل والكامل لقطاع غزة صعب جدًا على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض لحرب إبادة حقيقية وشاملة.

وأضاف "سلامة"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، أن العملية العسكرية في قطاع غزة تتجاوز فكرة الرد الانتقامي أو تحرير الرهائن، موضحًا أن المجتمع الغربي ينحاز بشكل أعمى لإسرائيل.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي جو بادين، ورئيس الوزراء البريطاني والرئيس الفرنسي قاموا بزيارة إسرائيل دعمًا لقوات الاحتلال، خلاف إرسال أمريكا لإسرائيل القوات الخاصة وحاملات الطائرات، وهذا زاد من غطرسة القوة الإسرائيلية في قطاع غزة.