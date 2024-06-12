رحلة الكاتب وبطل الرواية في التحول على مسرح روض الفرج

قدمت فرقة قصر ثقافة أبنوب المسرحية، أمس الثلاثاء، عرض "التحول" على مسرح قصر ثقافة روض الفرج في رابع أيام المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، في دورته 46، والمقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، حتى 29 يونيو الحالي.

العرض مأخوذ عن رواية "التحول" لفرانز كافكا، ويناقش قضايا مجتمعية ويتضح ذلك من خلال الأحداث التي تدور حول رحلتين الأولى للكاتب والكوابيس التي يعيشها وهو يكتب روايته، حيث يجد نفسه متهما وتتم محاكمته، والثانية حول قصة حياة "جريجور سامسا" بطل الرواية" الذي يستيقظ ذات يوم ليجد نفسه تحول إلى مسخ "حشرة"، فتتخلى عنه أسرته.

عن العرض قال مخرجه مارك صفوت: استخدمت الأدوات بشكل جيد لجعل الجمهور قريبا من أحداث العرض ومشاركا به، سواء من خلال اللغة المبسطة، أو الديكور والملصقات التي تمت الاستعانة بها في الصالة.

"التحول" إعداد محمود محمد سيد، ديكور وملابس فاطمة أبو الحمد، ماكياج كيرلس ظريف، صوتيات أحمد زعفان، إعداد موسيقي أحمد أشرف، إضاءة مايكل يعقوب، أشعار إيمان نبيل، موسيقى وألحان روماني زاخر.

أداء تمثيلي: خالد أشرف، مصطفي غانم، أشرف بدوي، أنطون منير، ميرنا محمد، دينا بدير، مصطفى عبد البصير، محمد ياسين، أمل عزمي، مادونا مدحت، مريم عاطف، راشيل باسم، محمد علي، أحمد مدحت، أحمد عاطف، مريم هاني، إسلام أحمد، كيرلس بطرس، ندا ياسين، وأحمد سيد.

شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من د. وليد الشهاوي، د. ياسر علام، د. جمال ياقوت، د. أيمن الشيوي، فادي فوكيه، ومقرر لجنة التحكيم المخرج السعيد منسي، وبحضور الفنان حمدي الوزير، ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، المخرج أحمد طه، الكاتب الصحفي يسري حسان.

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الحالية تقيمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به 26 عرضا مسرحيا تقدم مجانا للجمهور، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج.

ويستقبل مسرح قصر ثقافة روض الفرج اليوم الأربعاء في السادسة مساء العرض المسرحي "كيد البسوس" لفرقة سمالوط، تأليف درويش الأسيوطي، وإخراج غريب محمود.

وتقدم فرقة سوهاج العرض المسرحي "اللعبة" في الثامنة مساءً على مسرح السامر، عن نص الكاتب السويسري فريدريش دورينمات، وإخراج مصطفى إبراهيم.