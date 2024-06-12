بكين: فرض ضرائب على السيارات الكهربائية الصينية "سيكون ضارا" بالاتحاد الأوروبي

اعتبرت الصين أن زيادة الرسوم الجمركية التي يستعد الاتحاد الأوروبي لفرضها على السيارات الكهربائية المستوردة من الدولة الآسيوية تشكل "حمائية" وستكون "ضارة" بمصالح الأوروبيين.

وذكر راديو (فرنسا الدولي) اليوم /الأربعاء/ أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اتهمت بكين بتعزيز شركاتها المصنعة بشكل غير قانوني في سوق المستقبل هذا وبدأت التعبئة في سبتمبر الماضي من خلال فتح تحقيق لمكافحة الدعم.

وقالت مصادر مقربة من الملف إن المفوضية الأوروبية تستعد لفرض رسوم إضافية اليوم /الأربعاء/ تصل إلى 25% على واردات السيارات الكهربائية الصينية إضافة إلى الضرائب الجمركية البالغة 10% والتي تطبق حاليا.

يذكر أن السياسة الحمائية هي سياسة اقتصادية لتقييد الواردات من الدول الأخرى، من خلال أساليب مثل التعريفات الجمركية على البضائع المستوردة وحصص الاستيراد ومجموعة متنوعة من اللوائح الحكومية الأخرى.