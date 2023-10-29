الخارجية الروسية: موسكو تبذل ما في وسعها لتهدئة الصراع في الشرق الأوسط

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو لا تدخر جهدا وتجري عملًا سياسيًا في الأمم المتحدة للضغط من أجل تهدئة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقالت زاخاروفا في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الأحد: "نحن نفعل كل ما هو ضروري على جميع المسارات بشأن التوتر في الشرق الأوسط.. وعلى صعيد العمل السياسي نضغط عبر منصة الأمم المتحدة لتحقيق هدف رئيسي وهو وقف إطلاق النار، ووقف العنف".

وعلى الصعيد العالمي، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إننا "نبذل ما بوسعنا ليكتسب ما يسمى بوقف التصعيد طابعا إلزاميا للتنفيذ، لذلك قمنا بإعداد مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقدمناه مع شركائنا".

وذكرت زاخاروفا أن "الغرب، وفي المقام الأول واشنطن، لم يسمح بتمرير مشروع القرار الروسي لأنه يتضمن دعوات لإنهاء العنف وتحقيق السلام".

ولم يتبنّ مجلس الأمن الدولي، الأربعاء الماضي، مشروع قرار روسي يتعلق بالأوضاع في إسرائيل وقطاع غزة، ويدعو للوقف الفوري لإطلاق النار.

في المقابل اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأول الجمعة، قرارا قدمته الدول العربية يدعو لهدنة فورية في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وصوتت 120 دولة لصالح القرار العربي، بما في ذلك روسيا، وعارضته 14 دولة، منها الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتنعت 45 دولة عن التصويت.