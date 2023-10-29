السعودية تبحث مع إسبانيا وفرنسا ومالطا وسريلانكا وتايلاند تطورات الأوضاع في غزة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي، مع وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار وحماية المدنيين.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان، أهمية الدفع بكافة الجهود نحو حقن الدماء وحماية المدنيين، ووقف العمليات العسكرية، ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية، مثمنا تأييد إسبانيا لقرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة الماضية والذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر، مع الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

كما بحث الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصالات هاتفية، مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية تايلاند بارنبري باهيدها نوكارا، ووزير خارجية سريلانكا علي صبري، ووزير خارجية مالطا إيان بورج، ووزيرة خارجية فرنسا كاثرين كولونا، كل على حدة، تطورات الأوضاع في غزة، حيث ثمن تأييد تايلاند وفرنسا ومالطا وسريلانكا لقرار الأمم المتحدة بهدف وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر، مع الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني.

كما بحث - خلال الاتصالات - تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار بشكل فوري بما يحقق الحماية الكاملة للمدنيين، والدفع بكافة الجهود نحو حقن الدماء، ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية، وإيجاد حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.