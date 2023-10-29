انطلاق مبادرة 100 مليون صحة في مدينة دمياط الجديدة

شدد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، على اتاحة الخدمات الصحية على نطاق أوسع بما يحقق أكبر استفادة للمواطنين، بالتعاون مع جهاز التعمير برئاسة المهندس محمد خلف الله عبد الماجد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، وتحت إشراف الدكتورة دينا ابو صير مدير إدارة الرعاية الاساسية والدكتورة اروى بدير منسق مبادرة ١٠٠ يوم صحة والدكتورة رشا رشوان مدير إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي بمديرية الصحة.

حيث إنتقل فريق ١٠٠ يوم صحة من المركز الطبي بدمياط الجديدة تحت اشراف الدكتورة اسماء عبدالرؤوف مديرة المركز الطبى بدمياط الجديدة، وبقيادة سوزى عزالدين مسئول المبادرات ورضوى الشريف رئيس فريق التثقيف الصحى بالمركز للكشف وتقديم خدمات التوعية الصحية للعاملين بجهاز التعمير بدمياط الجديدة.

تأتي تلك الفاعلية ضمن الفاعليات التي تنفذها مديرية الصحة لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالإضافة إلي تواجد فرق مبادرة ١٠٠يوم صحة ب٦٨ منشأة صحية أولية ومراكز متنقلة بجميع مراكز المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بدمياط إلي مواصلة العمل وتقديم الخدمات بمبادرة ١٠٠يوم صحة بجميع المصالح الحكومية لإتاحة الخدمات الطبية والعلاجية المتنوعة للمواطنين للارتقاء بجودة الخدمات الصحية.

والجدير بالذكر أن مبادرة ١٠٠ يوم صحة تقدم خدمات مثل التوعية والتثقيف الصحى عن خدمات مبادرات الصحة العامة التى تقدمها الحملة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (السكرى، ارتفاع ضغط الدم، الاعتلال الكلوي) وعمل التحاليل بالمجان.

كما تم دعم صحة المرأة وتشمل (التوعية بالفحص الذاتي للثدي، فحص الثدي إكلينيكيا، التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة

كما تم الكشف المبكر عن الأورام السرطانية (سرطان القولون والرئة وعنق الرحم والبروستاتا) حيث تابع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط سير المبادرة في دمياط الجديدة.

