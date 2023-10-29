"الصحفيين" تعرض فيلم لشهداء فلسطين خلال حفل التأبين

بدأ منذ قليل، حفل تأبين وتكريم للشهداء الصحفيين الفلسطينيين، وعزاء لعائلاتهم بعد استشهاد أكثر من ٣٤ صحفيًا وعشرات من عائلات الصحفيين بينهم ٣ من عائلة الزميل وائل الدحدوح، بعضا فيلم لعرض تضحيات الشهداء بفلسطين، وذلك فى قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع.

تحيى نقابة الصحفيين المصريين بطولات الزملاء فى فلسطين، الذين يصرون على مواصلة العمل، وأداء واجبهم المهنى والوطنى فى نقل الحقيقة تحت إرهاب صواريخ العدوان الصهيونى، وفى ظروف شديدة القسوة، بينما تستهدفهم هم وعائلاتهم ومنازلهم آلة حرب وحشية فى واحدة من أبشع جرائم الحرب بحق الصحفيين.