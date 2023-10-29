ديربى مانشستر.. تشكيل هجومى لليونايتد أمام السيتى

أعلن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد ، تشكيل فريقه الذى يخوض به "ديربى مانشستر"، أمام السيتى، وذلك بعد قليل على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزي الممتاز.



وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي.

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت - إيفانز - هاري ماجواير - ليندلوف.

خط الوسط: أمرابط - إريكسن – مكتوميناى – برونو فرنانديز.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - راسموس هويلوند.

ويدخل فريق مانشستر يونايتد اللقاء وفى جبعته 15 نقطة، احتل بها المركز الثامن في جدول ترتيب البريميرليج، فيما يأتي فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 21 نقطة.