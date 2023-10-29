مجلس الزمالك يفتح ملف تجديد تعاقد شيكابالا وأوباما

فتح مجلس إدارة الزمالك الجديد، برئاسة حسين لبيب، ملف تجديد تعاقد ثنائي الفريق محمود عبدالرازق شيكابالا، ويوسف أوباما، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويعد الثنائي من العناصر الأساسية الذي يعتمد عليها المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، في المباريات السابقة، وظهر خلال أحداث الموسم الجاري بمستوى مميز.

ويقدم شيكابالا، قائد الفريق الأبيض، بعمر الـ37 عامًا، أداء مميز خلال أحداث الموسم الجاري وتمكن حتى الآن من تسجيل ثلاثة أهداف، فيما وجد أوباما ضالته مع المدرب الكولمبي بعد عودته إلى صفوف الفريق مطلع الموسم الجاري.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت باستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 8 نقاط يحتل بهم المركز الرابع.