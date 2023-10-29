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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الفرنسى.. مونبيليه يهاجم تولوز بـ ادامز

مونبيليه
مونبيليه
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أعلن ميشيل دير زاكاريان المدير لفنى لفريق مونبيليه، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره تولوز، وذلك بعد قليل على ملعب "دو لا موسون"، ضمن منافسات الجولة الـ 10 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق مونبيليه كالتالى: 
حراسة المرمى: بنجامين ليكومت.
خط الدفاع: فايالو ساكو، ماكسيم استيفي، كيكي كوياطي، إيسياغا سيلا. 
خط الوسط: جوريس شوتارد، جوردان فيري، موسى التعمري، تيجي سافنيير، خليل فياض.
خط الهجوم: اكور ادامز.
ويحتل فريق مونبيلية المركز الثامن من ترتيب الدورى الفرنسى برصيد 12 نقطة، بينما يقع فريق تولوز فى المركز الـ 12 برصيد 11 نقطة.

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