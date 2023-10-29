وفد من وزارة الداخلية التركية يتفقد ميناء ومطار العريش

زار وفد من دولة تركيا يترأسه أوكاي ميميش رئيس هيئة الأزمات والكوارث بوزارة الداخلية التركية، محافظة شمال سيناء وكان في استقباله اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.

وخلال الزيارة، تفقد الوفد ميناء العريش البحري؛ تمهيدًا لإرسال مساعدات إلى قطاع غزة عن طريق البحر الأبيض المتوسط.

وتفقد الوفد، مطار العريش الدولي ومخزن الأدوية الإستراتيجي في مديرية الصحة بالعريش، والمخازن التي يتم تخزين المواد الغذائية المقدمة من عدة دول ومنظمات في مدينة العريش.

وبدوره، رحب رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، بالوفد التركي خلال زيارته للمحافظة، مثمنًا الدور الذي تقوم به تركيا في مساعدة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الجانبين المصري والتركي يعملان معًا؛ لتخفيف عن الشعب الفلسطيني والذي يعاني أشد المعاناة بسبب الأحداث التي يشهدها قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري.

ووجه رئيس هيئة الكوارث التركي، الشكر إلى محافظة شمال سيناء على استقبال المساعدات والمواد الإغاثية وإدخالها إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هيئة الكوارث تعمل علي تقديم الدعم والمساعدة للدول والشعوب المتضررة.

ونوه بأن ما يحدث في غزة محل اهتمام من الحكومة التركية والتي تعمل على تخفيف آلام الشعب الفلسطيني، حيث إن الشعب التركي يشعر بالحزن لما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة.