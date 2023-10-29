قائد شرطة لندن يدعو الحكومة لتوضيح سياسة الاعتقال بناء على التطرف في المظاهرات الأخيرة

الأحد 29/أكتوبر/2023 - 03:52 م

دعا قائد شرطة لندن (سكوتلانديارد) مارك رولي اليوم /الأحد/ الحكومة البريطانية لإبداء توضيح إضافي حول سياسة الاعتقالات بناءً على التطرف ؛ وذلك في أعقاب اعتقال نحو 100 شخص أثناء مشاركتهم في المظاهرات الأخيرة التي اندلعت بعد 7 أكتوبر الجاري.

وقال رولي، في تصريحات متلفزة وفقا لما أوردته صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، "ينبغي على الحكومة توفير أكبر قدر من الوضوح حول سياسة التطرف حيث تم اعتقال حوالي 100 شخص في المظاهرات التي جرت منذ هجوم حماس على إسرائيل قبل ثلاثة أسابيع"..متوقعا اعتقال مزيد من الأشخاص في المستقبل القريب.

وأوضح أن ضباطه ملتزمون بالتعريفات القانونية للتطرف.. قائلا "إن اعتقال الأشخاص دون سبب قد يؤدي إلى المخاطرة بتأجيج الوضع مع المتظاهرين"..مضيفا "أنه لم يتم تصميم القانون أبدًا للتعامل مع التطرف، فهناك الكثير مما يجب فعله تجاه جرائم الكراهية، ولكن ليس لدينا مجموعة من القوانين التي تتعامل مع التطرف وهذا يخلق فجوة، وهناك مجال لأن نكون أكثر دقة في كيفية تعاملنا مع التطرف داخل هذا البلد".

وأضاف قائد شرطة لندن أن هناك زيادة بمقدار 14 ضعفًا في الحوادث المعادية للسامية منذ بدء الأزمة قبل ثلاثة أسابيع وزيادة بمقدار ثلاثة أضعاف في الجرائم ضد المجتمع المسلم.. مشيرا إلى أن محامين من النيابة العامة البريطانية يعملون في غرفة عمليات الشرطة للمساعدة في تحديد الجرائم.

