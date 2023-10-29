رسميا.. اعتماد "مركز تنمية القدرات" بجامعة الأقصر على المستوى القومي

أعلن الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأحد، عن اعتماد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقيادة الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز، لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر، ضمن مراكز التدريب المعتمدة على المستوى القومي، وتم إدراجه ضمن دليل مراكز التدريب المعتمدة.

وأوضح الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، أن مركز التدريب بالجامعة، لم يقتصر على خدمة موظفي الجامعة فحسب، بل سيمكن الموظفين من خارج الجامعة في الحصول على الدورات التدريبية المطلوبة؛ لتطوير مسارهم المهني، وذلك في إطار حرص الجامعة على القيام بدورها نحو خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن المركز سيسهم في خدمة وتدريب جميع الكوادر الإدارية بمحافظة الأقصر والمحافظات المجاورة؛ وهو المركز الوحيد المعتمد على مستوي جميع جامعات محافظات الصعيد.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لمدير المركز الدكتور محمود النوبي أحمد؛ لمجهوداته الحثيثة وفريق العمل؛ في تقديم خدمات تدريبية متطورة بالمركز؛ والتي أهلت المركز للحصول على الاعتماد.

ورش التنظيم والإدارة

وكان رئيس جامعة الأقصر، قد التقى أعضاء لجنة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في ختام أنشطتها بالجامعة؛ والتي استهدفت تقديم الدعم الفني للجامعة، من خلال تقديم عدة ورش عمل استمرت على مدار أسبوع متواصل، وذلك بحضور عمر مصطفى الصادق، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية.

ووجه الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة، الشكر للجنة التنظيم والإدارة، برعاية الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مثمنًا مابذلوه من مجهود في سبيل دعم الجامعة، وذلك من خلال انعقاد عدة اجتماعات، تناولت خلالها اللجنة دراسة سبل اعتماد مركز تدريب الموارد البشرية؛ لخدمة موظفي الجامعة وأبناء المجتمع الأقصري، ودراسة سد احتياجات الجامعة من وظائف الكادر العام، فضلًا عن دورها في بحث سبل دعم اعتماد الهياكل التنظيمية للكليات التابعة لجامعة الأقصر، كما قدمت اللجنة الدعم الفني والاستشارات اللازمة لمنظومة المستشفيات الجامعية- جامعة الأقصر.

وأكد رئيس الجامعة، على أن زيارة لجنة التنظيم والإدارة، تأتي في ضوء اهتمام القيادة السياسية بدعم جامعة الأقصر، بالكوادر اللازمة؛ لتقديم خدمة تعليمية عالية الجودة؛ لتحقيق استراتيجية وزارة التعليم العالي؛ ووصولًا لتحقيق رؤية مصر 2030، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ متمنيًا أن تحقق هذه الزيارة تطلعات الجامعة من خلال التمهيد لضم كوادر متميزة، قادرة على دعم والارتقاء بجامعة الأقصر بما يجعلها في مصاف الجامعات المتقدمة.

وضمت لجنة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كل من عادل محمد عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية، ورئيس اللجنة، ووسام المرسي، تخطيط القوى العاملة، ووفاء عبد الحميد، بإدارة الكفاءة المؤسسية، وزينب جبريل، بإدارة التدريب، والدكتور إسماعيل العادلي، إدارة الشئون القانونية، وسيد عادل، مكتب المستشار القانوني، وفاطمة عيد سيد، بإدارة ترتيب جامعات وبحث علمي.